Интрига на Украине: судьба главы Минобороны оказалась под вопросом

Кадровые изменения, которые готовит президент Украины Владимир Зеленский в составе правительства, усилили неопределенность вокруг дальнейшей работы министра обороны Михаила Федорова. Об этом 15 июля сообщает агентство Reuters.
По данным агентства, пока остается неизвестным, намерен ли Зеленский сохранить Федорова на посту главы оборонного ведомства. Этот вопрос обсуждается на фоне второй с начала года перестановки в кабинете министров и продолжающегося конфликта.
Reuters также отмечает, что даже в случае повторного выдвижения кандидатуры Федорова ее еще предстоит рассмотреть Верховной раде. Голосование по кадровым решениям запланировано на 16 июля, при этом агентство не исключает, что парламент может не поддержать назначение.
Как пишет Reuters, сторонники министра считают, что его действия по наведению порядка в системе оборонных закупок вызвали недовольство части представителей правящих кругов. Одновременно некоторые депутаты упрекают Федорова в том, что обещанная реформа системы мобилизации, по их мнению, продвигается недостаточно быстро.
О намерении провести масштабные кадровые перестановки Владимир Зеленский заявил 12 июля. Тогда он сообщил, что планирует обновить состав правительства, объяснив это необходимостью подготовки страны к предстоящей зиме, а также реализацией договоренностей с союзниками Киева по вопросам восстановления.
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