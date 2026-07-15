Кандидат в главы разведки США оценил перспективы отношений с Россией

По данным Reuters, сейчас Клейтон занимает пост федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка. Агентство отмечает, что у него нет традиционного опыта работы в разведке, однако сам Клейтон связывает свою подготовку к этой должности с расследованием дел о терроризме, шпионаже и финансовых преступлениях. На слушаниях сенаторы также спрашивали его о независимости разведсообщества, повестках журналистам и продлении программы слежения.