Кандидат в главы разведки США оценил перспективы отношений с Россией

Устойчивое урегулирование конфликта на Украине может привести к улучшению отношений между США и Россией, а также к расширению торгово-экономических связей. Об этом говорится в письменных ответах кандидата на пост директора Национальной разведки США Уолтера Джея Клейтона, которые опубликовал комитет сената США по разведке.
Отвечая на вопросы сенаторов, Клейтон сослался на ежегодный доклад американского разведывательного сообщества об основных угрозах.
«Из ежегодной оценки угроз я понимаю, что устойчивое урегулирование войны в Украине могло бы открыть путь к потеплению отношений между США и Россией, а также к улучшению двусторонних геостратегических и торгово-экономических отношений», — говорится в документе.
Президент США Дональд Трамп выдвинул Джея Клейтона на пост главы нацразведки в июне этого года. Клейтон ранее был главой Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
По данным Reuters, сейчас Клейтон занимает пост федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка. Агентство отмечает, что у него нет традиционного опыта работы в разведке, однако сам Клейтон связывает свою подготовку к этой должности с расследованием дел о терроризме, шпионаже и финансовых преступлениях. На слушаниях сенаторы также спрашивали его о независимости разведсообщества, повестках журналистам и продлении программы слежения.
Если сенат утвердит кандидатуру Клейтона, он возглавит американское разведывательное сообщество, объединяющее 18 ведомств, включая ЦРУ, АНБ и Разведывательное управление Минобороны (DIA).
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