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Балицкий: ВСУ активно препятствуют работе ЗАЭС

Киевский режим не прекращает атаки на ЗАЭС.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ пытаются остановить Запорожскую АЭС и вынудить сотрудников уйти. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Так чиновник отреагировал на гибель главного инженера станции Александра Яковлева от дрона ВСУ.

«Противник изо всех сил старается, чтобы наша атомная станция не работала, чтобы люди покидали рабочие места», — написал Балицкий в своем канале в «Максе».

Нужно отметить, что в МИД России призвали МАГАТЭ к решительным действиям после смерти главного инженера на ЗАЭС. Официальный представитель ведомства подчеркнула, что главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси нужно прервать молчание и наконец-то рассказать, кто на самом деле обстреливает ЗАЭС.

Ранее KP.RU передал мнение президента России Владимира Путина о бесконечных обстрелах ЗАЭС.

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