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«Последняя надежда Франции»: Маск прокомментировал высокие рейтинги Ле Пен

Илон Маск назвал Марин Ле Пен последней надеждой Франции перед выборами 2027 года. Такое заявление американский предприниматель разместил в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Она — последняя надежда Франции», — написал Маск.

Таким образом он прокомментировал высокие рейтинговые показатели фактического лидера правого «Национального объединения».

Напомним, Марин Ле Пен уверенно лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Франции с рейтингом 35%. Согласно опубликованным данным, она сохраняет внушительный отрыв от преследователей, однако итог кампании может определиться во 2-м раунде. Основным соперником, способным консолидировать центристский и правый электорат для противодействия Ле Пен, эксперты называют бывшего премьер-министра (2017−2020), а ныне мэра Гавра Эдуара Филиппа.

В июле 2026 года апелляционный суд оставил в силе приговор Ле Пен по делу о нецелевом использовании средств Европарламента, назначив три года заключения (два условно и один год под домашним арестом с электронным браслетом), однако смягчил запрет на участие в выборах, что сохранило для неё возможность баллотироваться на президентских выборах 2027 года. После подачи кассационной жалобы исполнение наказания было приостановлено, и Ле Пен продолжила предвыборную кампанию.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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