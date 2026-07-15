«Последняя надежда Франции»: Маск прокомментировал высокие рейтинги Ле Пен

В июле 2026 года апелляционный суд оставил в силе приговор Ле Пен по делу о нецелевом использовании средств Европарламента, назначив три года заключения (два условно и один год под домашним арестом с электронным браслетом), однако смягчил запрет на участие в выборах, что сохранило для неё возможность баллотироваться на президентских выборах 2027 года. После подачи кассационной жалобы исполнение наказания было приостановлено, и Ле Пен продолжила предвыборную кампанию.