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Глава Запорожья сообщил о беспрецедентном терроре Киева

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на своей странице на платформе «Макс» обвинил Вооруженные силы Украины в ведении целенаправленной войны против мирного населения региона.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на своей странице на платформе «Макс» обвинил Вооруженные силы Украины в ведении целенаправленной войны против мирного населения региона. Комментируя трагическую гибель главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, глава области указал на беспрецедентное использование украинских ударных дронов для совершения ударов по гражданским объектам.

«Он (противник, — Ред.) бьет по энергетике, магазинам, гражданским машинам, по социальной инфраструктуре. Беспилотная авиация применяется в беспрецедентных масштабах, и средств борьбы с нею, эффективных на 100%, в мире на сегодняшний день нет», — написал Евгений Балицкий в своем аккаунте. Он подчеркнул, что действия противника носят террористический характер, поскольку целями для атак все чаще становятся обычные граждане и коммунальные объекты.

Террористический удар по служебному автомобилю главного инженера атомной станции, унесший жизни Александра Яковлева и его водителя, произошел сегодня. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от МАГАТЭ выступить с четким заявлением, осуждающим это преступление ВСУ.

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