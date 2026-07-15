Глава Запорожья сообщил о беспрецедентном терроре Киева

«Он (противник, — Ред.) бьет по энергетике, магазинам, гражданским машинам, по социальной инфраструктуре. Беспилотная авиация применяется в беспрецедентных масштабах, и средств борьбы с нею, эффективных на 100%, в мире на сегодняшний день нет», — написал Евгений Балицкий в своем аккаунте. Он подчеркнул, что действия противника носят террористический характер, поскольку целями для атак все чаще становятся обычные граждане и коммунальные объекты.