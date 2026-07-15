Федоров заявил, что не успел внести «здравый смысл» в Минобороны Украины

Об этом он написал в телеграм-канале.
«Что не удалось: 1. Завершить организационную трансформацию Министерства обороны в соответствии со стандартами НАТО и здравым смыслом. Новая структура была запущена, многие были уволены, было начато много процессов. Но необходимо было еще решительнее увольнять людей, которые тормозили изменения», — заявил Федоров.
Кроме того, на тендеры не перевели абсолютно все закупки, также не получилось «построить культуру ответственности за принятые решения».
Как объяснили источники Financial Times, Федоров мешал тем, кто пытался заработать на военном бюджете, а также неоднократно блокировал попытки отдать значительные контракты определенным организациям в ущерб интересам влиятельных фигур в политической и оборонной элите Украины, утверждают собеседники издания, знакомые с ситуацией.
«Он совершил ошибку, став слишком популярным. К тому же он выглядит очень эффективным. И вдобавок ко всему он решил не терпеть коррупцию», — объяснил изданию украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса.