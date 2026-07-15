Федоров заявил, что не успел внести «здравый смысл» в Минобороны Украины

«Что не удалось: 1. Завершить организационную трансформацию Министерства обороны в соответствии со стандартами НАТО и здравым смыслом. Новая структура была запущена, многие были уволены, было начато много процессов. Но необходимо было еще решительнее увольнять людей, которые тормозили изменения», — заявил Федоров.