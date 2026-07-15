Поиск Яндекса
Ричмонд
+38°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Федоров заявил, что не успел внести «здравый смысл» в Минобороны Украины

Министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил отставку и рассказал, чего не успел добиться на своем посту.

Источник: AP 2024

Об этом он написал в телеграм-канале.

«Что не удалось: 1. Завершить организационную трансформацию Министерства обороны в соответствии со стандартами НАТО и здравым смыслом. Новая структура была запущена, многие были уволены, было начато много процессов. Но необходимо было еще решительнее увольнять людей, которые тормозили изменения», — заявил Федоров.

Кроме того, на тендеры не перевели абсолютно все закупки, также не получилось «построить культуру ответственности за принятые решения».

Как объяснили источники Financial Times, Федоров мешал тем, кто пытался заработать на военном бюджете, а также неоднократно блокировал попытки отдать значительные контракты определенным организациям в ущерб интересам влиятельных фигур в политической и оборонной элите Украины, утверждают собеседники издания, знакомые с ситуацией.

«Он совершил ошибку, став слишком популярным. К тому же он выглядит очень эффективным. И вдобавок ко всему он решил не терпеть коррупцию», — объяснил изданию украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше