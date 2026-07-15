Раскол вокруг МУС: демократы выступили против курса администрации США

Конгрессвумен от Демократической партии Ильхан Омар внесла резолюцию с призывом присоединить США к Международному уголовному суду. Как сообщает The Guardian, инициатива появилась спустя два дня после объявления в Соединенных Штатах кампании, направленной против МУС.
По словам Омар, если Вашингтон придерживается принципов защиты прав человека и верховенства закона, то должен поддерживать международное правосудие, а не ослаблять его.
США отозвали свою подпись под Римским статутом — основополагающим договором Международного уголовного суда — в 2002 году.
После того как МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, президент США Дональд Трамп ввел санкции против суда.
13 июля госсекретарь США Марко Рубио объявил о начале кампании, которую охарактеризовал как меры по устранению угрозы американскому суверенитету со стороны МУС. В рамках этой политики Вашингтон заявил о намерении отменять визы сотрудникам суда, призывать другие государства не выполнять положения Римского статута, а также ужесточать контроль в отношении стран, получающих американскую помощь и одновременно признающих юрисдикцию Международного уголовного суда.
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