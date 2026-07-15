Раскол вокруг МУС: демократы выступили против курса администрации США

13 июля госсекретарь США Марко Рубио объявил о начале кампании, которую охарактеризовал как меры по устранению угрозы американскому суверенитету со стороны МУС. В рамках этой политики Вашингтон заявил о намерении отменять визы сотрудникам суда, призывать другие государства не выполнять положения Римского статута, а также ужесточать контроль в отношении стран, получающих американскую помощь и одновременно признающих юрисдикцию Международного уголовного суда.