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Этот многовекторный президент Вучич

Готовящийся к отставке президент Сербии Александр Вучич прибыл в Киев формально для участия в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина». Но значение его визита и последующих переговоров с Владимиром Зеленским выходит за рамки дежурной дипломатии.

Да, Сербия, исторически дружественное нам государство, которое до сих пор отказывается присоединяться к антироссийским санкциям и пытается сохранить нейтралитет в отношении украинского конфликта, остается в непростой ситуации. Почти со всех сторон зажатая членами НАТО страна, почти миллион граждан которой работают в Евросоюзе, находится постоянно не только под внешним, но и под внутренним давлением на грани провоцируемой Западом цветной революции. И, конечно, подвешена традиционная «морковка» приема в ЕС. Правда, без четкой даты.

К тому же, уйдя с поста президента, Вучич надеется со своей партией выиграть выборы и стать премьером. А потому он явно пытается заручиться некоторой западной поддержкой. И множит знаки лояльности в адрес коллективного Брюсселя. Тут и намерение ввести визы в отношении России, и военные поставки, пусть и через третьи страны типа Чехии. И недавний прием в Белграде спикера украинской Рады Стефанчука, разразившегося русофобскими заявлениями и назвавшего Россию в присутствии Вучича «мировым злом».

В Киеве Вучич явно продолжит начатые в мае переговоры о свободе торговли. Вот только история показывает, что Запад не терпит лояльности наполовину. Так и независимость Косова придется признать.

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