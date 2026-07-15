Да, Сербия, исторически дружественное нам государство, которое до сих пор отказывается присоединяться к антироссийским санкциям и пытается сохранить нейтралитет в отношении украинского конфликта, остается в непростой ситуации. Почти со всех сторон зажатая членами НАТО страна, почти миллион граждан которой работают в Евросоюзе, находится постоянно не только под внешним, но и под внутренним давлением на грани провоцируемой Западом цветной революции. И, конечно, подвешена традиционная «морковка» приема в ЕС. Правда, без четкой даты.