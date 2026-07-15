Поиск Яндекса
Ричмонд
+38°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс признал, что не знает, к чему приведет конфликт с Ираном

Вэнс признал, что не знает, к какому именно исходу приведет конфликт с Ираном.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что точно не знает, к какому именно исходу приведет конфликт с Ираном.

«Я не знаю, к чему именно все это приведет, но, по сути, считаю, что мы движемся в правильном направлении. Просто этот процесс будет очень непростым, с множеством пауз и возобновлений», — сказал Вэнс в эфире подкаста Джо Рогана.

При этом вице-президент ушел от ответа на вопрос, как бы он сам поступил в ситуации с Ираном, и сослался на слова президента США Дональда Трампа о том, что Вэнс относится к этому «с меньшим энтузиазмом».

«Моя задача — дать президенту Соединенных Штатов лучший совет, какой только могу. Думаю, он уже немного рассказал о том, каким был этот совет», — сказал Вэнс.

По словам Вэнса, на данном этапе США одновременно используют экономическое давление и стимулы, ведут переговоры с более прагматичными представителями иранского руководства, пытаясь направить ситуацию в более благоприятное русло.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше