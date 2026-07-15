Мадьяр заявил, что партия Орбана и ее фракция скоро распадутся

Глава венгерского кабмина Петер Мадьяр спрогнозировал скорый распад партии бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана «Фидес» и ее парламентской фракции.
«Полный распад бывшей государственной партии “Фидес” продолжается с постоянно убыстряющейся скоростью… Ожидается, что распадется не только бывшая правящая партия, но и парламентская фракция “Фидес”», — написал премьер Венгрии в Facebook*.
Он упомянул об уходе экс-главы МИД Петера Сийярто с поста депутата национального парламента в связи с получением предложения о работе в китайской автомобильной компании BYD, а также о словах комиссара МИД по вопросам изучения космоса Оршои Ференц, заявившей, что в стране нужно создать новое правое движение, способное объединить патриотический электорат вместо потерпевшей поражение на выборах «Фидес».
Ранее глава «Фидес» Виктор Орбан опубликовал черно-белое фото Мадьяра с траурной подписью «Демократическая Венгрия 1990−2026».
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