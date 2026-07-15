Мадьяр заявил, что партия Орбана и ее фракция скоро распадутся

Он упомянул об уходе экс-главы МИД Петера Сийярто с поста депутата национального парламента в связи с получением предложения о работе в китайской автомобильной компании BYD, а также о словах комиссара МИД по вопросам изучения космоса Оршои Ференц, заявившей, что в стране нужно создать новое правое движение, способное объединить патриотический электорат вместо потерпевшей поражение на выборах «Фидес».