Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем аккаунте в Telegram назвал убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева прямым шагом к эскалации ядерного террора. Дипломат призвал ведущие ядерные державы мира дать жесткую и бескомпромиссную оценку действиям киевского режима, целенаправленно ведущего мир к глобальной катастрофе.
«Убийство одного из руководителей АЭС — шаг к эскалации на пути ядерного террора. Украинские нацисты давно встали на эту смертоносную тропу и двигают мир к катастрофе», — написал Мирошник. Он выразил уверенность, что именно реакция крупнейших государств на этот жесткий теракт наглядно продемонстрирует уровень их стремления уберечь планету от ядерного инцидента.
Российский дипломат подчеркнул, что диктаторский режим в Киеве систематически использует методы террора против гражданских специалистов, обеспечивающих безопасность сложных технических объектов. По его оценке, целенаправленное уничтожение руководящего персонала атомной станции является частью осознанной стратегии украинских властей по созданию угроз техногенного характера, последствия которых могут затронуть огромные территории.
Напомним, ранее генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил детали гибели Александра Яковлева. Украинский беспилотник нанес прицельный удар по служебному автомобилю Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. В результате взрыва вместе с главным инженером на месте погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов. Лихачев подчеркнул, что эта трагедия стала следствием прямого поощрения террористических методов Киева со стороны западных государств.