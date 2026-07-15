Завершился весенний призыв на службу в ВС России

Оповещение призывников о явке в военный комиссариат осуществлялось электронными повестками. Информация о их направлении вносилась в общедоступный реестр направленных (врученных) повесток. Уведомления о направлении электронной повестки, о применении и отмене временных ограничительных мер направлялись гражданину в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг.