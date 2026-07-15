Весенний призыв завершен: в армию направлена 141 тыс новобранцев

Министерство обороны Российской Федерации объявило об успешном завершении весенней призывной кампании, в рамках которой на службу в ряды Вооруженных сил была направлена 141 тысяча новобранцев. Оборонное ведомство подчеркнуло, что государственная задача выполнена комиссариатами в установленные сроки и с высоким качеством, а сами призывники не привлекались к выполнению боевых задач.
«В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись», — сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве подчеркнули, что это правило коснулось всех без исключения призывников весеннего периода отправок.
Для обеспечения бесперебойных воинских перевозок по всей стране была задействована масштабная транспортная сеть. По официальным данным оборонного ведомства, логистические задачи выполняли 20 самолетов военной авиации, 140 рейсов гражданских авиалиний, а также 13 специальных воинских эшелонов, регулярные пассажирские поезда и автомобильная техника воинских частей. Это позволило оперативно и безопасно доставить весь личный состав к местам прохождения службы.
Основная нагрузка по организации призывной кампании легла на плечи сотрудников военных комиссариатов на местах. В ходе весенней отправки для граждан работали прямые телефонные линии Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба и штабов военных округов, которые оперативно обработали более 600 обращений.
«Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания», — добавили в МО РФ.