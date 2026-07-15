Весенний призыв завершен: в армию направлена 141 тыс новобранцев

Министерство обороны Российской Федерации объявило об успешном завершении весенней призывной кампании, в рамках которой на службу в ряды Вооруженных сил была направлена 141 тысяча новобранцев. Оборонное ведомство подчеркнуло, что государственная задача выполнена комиссариатами в установленные сроки и с высоким качеством, а сами призывники не привлекались к выполнению боевых задач.