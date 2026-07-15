FT предупредила о риске для обороны Украины после новой перестановки

Очередные кадровые изменения в украинском правительстве могут негативно сказаться на оборонных возможностях страны. К такому выводу пришла газета Financial Times, оценив последние решения президента Украины Владимира Зеленского.
Издание пишет, что Зеленский отправил в отставку Юлию Свириденко с поста премьер-министра, поскольку, по его мнению, правительство нуждается в руководителе «с большим весом». В качестве наиболее вероятного кандидата на должность главы кабинета Financial Times называет руководителя компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого. По версии газеты, его опыт может оказаться востребованным при подготовке украинской энергетической системы к зимнему периоду.
При этом главным кадровым решением Financial Times считает уход министра обороны Михаила Федорова. Газета отмечает, что он занимал этот пост лишь шесть месяцев, а с начала 2022 года это уже пятая смена руководителя оборонного ведомства. По мнению издания, столь частые ротации способны ослабить оборонные усилия Украины.
Financial Times называет Федорова «вероятно, самым успешным министром» страны за последние четыре с половиной года. В публикации говорится, что ранее, возглавляя Министерство цифровой трансформации, он участвовал в создании технологической экосистемы, связанной с развитием беспилотных технологий.
Газета также пишет, что, несмотря на отсутствие быстрых результатов в реформировании системы мобилизации, Федоров начал работу над изменениями в кадровой политике. Среди его инициатив Financial Times упоминает предложения по повышению денежного довольствия военнослужащих, введению контрактов с определенным сроком службы и реформированию структуры министерства.
По оценке издания, современные подходы министра вызывали недовольство части высшего командования. Кроме того, Financial Times указывает, что на Украине его стали рассматривать как возможного кандидата в президенты.
Ранее, как напоминает газета, источники в оборонной промышленности заявляли, что Федоров препятствовал попыткам направлять крупные военные контракты в интересах влиятельных представителей политических и оборонных кругов. Украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса, слова которого приводит Financial Times, связал произошедшее с тем, что министр, по его мнению, стал слишком популярной фигурой.
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