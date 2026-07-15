Четырех священников из ЛНР внесли в базу «Миротворца»

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Четыре священнослужителя из Луганской Народной Республики попали в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.
На сайте размещены данные священнослужителей Иоанно-Предтеченского мужского монастыря Луганской епархии: схиархимандрита Серафима (Вячеслава Сусидко), послушника Алексея Орехова, иеромонаха Никона (Николая Палатова) и иеродиакона Фаддея (Романа Степина).
Священникам вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».
«Миротворец» создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, спортсменов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.
Как заявляли в Генпрокуратуре РФ, сайт был создан для проведения «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов и представляет собой грубое нарушение властями Украины Европейской конвенции по правам человека.