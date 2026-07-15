Вторая волна ударов: США начали масштабную бомбардировку Ирана

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей официальной странице в социальной сети X объявило о начале второй волны массированных авиаударов по военным объектам в Иране.
«В 15:00 по восточному времени силы США начали операцию по нанесению второй сегодняшней волны ударов по Ирану», — сообщается в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США на его странице в социальной сети X. Американские военные подчеркнули, что целями новой серии налетов стали объекты военной инфраструктуры, используемые Тегераном для создания угроз свободному транзиту судов через Ормузский пролив.
Ранее президент США Дональд Трамп во время общения с прессой по прибытии в штат Пенсильвания заявил, что не любит ставить крайних сроков в вопросах расширения военных операций против Исламской Республики. Трамп лишь подчеркнул, что иранскому руководству «следует вести себя должным образом», уклонившись от ответа на вопросы о возможных сроках нанесения ударов по критической инфраструктуре.
В свою очередь, спикер однопалатного парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в своем аккаунте в Telegram обратился к нации, отметив, что любые решения о войне или переговорах принимаются исключительно новым верховным лидером страны Моджтабой Хаменеи, исходя из национальных интересов. Галибаф добавил, что путь Ирана заключается в следовании указаниям преемника и разумном использовании всех оборонных и дипломатических возможностей.