Вторая волна ударов: США начали масштабную бомбардировку Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп во время общения с прессой по прибытии в штат Пенсильвания заявил, что не любит ставить крайних сроков в вопросах расширения военных операций против Исламской Республики. Трамп лишь подчеркнул, что иранскому руководству «следует вести себя должным образом», уклонившись от ответа на вопросы о возможных сроках нанесения ударов по критической инфраструктуре.