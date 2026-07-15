Россия и Судан обсудили военное сотрудничество на встрече в РФ

В Москве состоялись переговоры заместителя министра обороны России Василия Осьмакова с министром обороны Республики Судан генерал-лейтенантом Хассаном Даудом Кабруном. Об этом сообщило Минобороны России в своем канале в «Max».
По данным военного ведомства, в ходе встречи стороны рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия, представляющие взаимный интерес.
В Минобороны РФ отметили, что переговоры прошли в конструктивной обстановке и атмосфере взаимопонимания.
По итогам встречи стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества.
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