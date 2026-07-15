Трамп не стал называть крайние сроки расширения масштаба ударов по Ирану

Американский лидер Дональд Трамп во время общения с представителями СМИ по прибытии в штат Пенсильвания заявил, что не ставит крайних сроков возможного расширения масштаба атак по объектам в Иране.
На вопрос журналистов, обозначали ли представители США в контактах с Ираном сроки, после которых американские военные могут начать наносить удары по мостам в исламском государстве, Трамп заявил: «Я не люблю ставить крайних сроков».
Президент США добавил, что иранским властям «следует вести себя должным образом».
Ранее «360», ссылаясь на Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM), сообщило, что военные США нанесли массированные удары по прибрежным системам обороны и складам с крылатыми ракетами на иранском острове Большой Томб.
Отметим, высокопоставленный дипломат, работающий в стране Персидского залива, считает, что США могут возобновить полномасштабные боевые действия против Ирана после проведения промежуточных выборов в конгресс.