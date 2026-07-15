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Военные США заговорили о высадке десанта на территории Кубы

В Пентагоне состоялось обсуждение возможной высадки нескольких тысяч военнослужащих на территории Кубы.

Источник: AP 2024

Как сообщает CBS News, ответственные за военное планирование анализируют различные варианты действий в отношении Кубы, включая проведение воздушно-десантной операции.

Отмечается, что для выполнения данной задачи может быть задействована 101-я воздушно-десантная дивизия, которая представляет собой единственное подразделение, подготовленное для таких миссий.

При этом источники отмечают, что обсуждение этого вопроса не говорит о том, что президент США Трамп или военные приняли окончательное решение о проведении операции.

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