Военные США заговорили о высадке десанта на территории Кубы

Как сообщает CBS News, ответственные за военное планирование анализируют различные варианты действий в отношении Кубы, включая проведение воздушно-десантной операции.
Отмечается, что для выполнения данной задачи может быть задействована 101-я воздушно-десантная дивизия, которая представляет собой единственное подразделение, подготовленное для таких миссий.
При этом источники отмечают, что обсуждение этого вопроса не говорит о том, что президент США Трамп или военные приняли окончательное решение о проведении операции.