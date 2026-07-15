FT: перестановки в украинском кабмине могут стать разрушительными для Киева

Изменения в составе украинского кабмина грозят обернуться негативными последствиями для обороны страны, пишет Financial Times.
Издание обратило внимание на отставку главы Минобороны Михаила Федорова, отметив, что с 2022 года руководителя оборонного ведомства страны меняли уже пять раз.
«Быстро вращающаяся дверь может только подорвать оборонные усилия Украины», — отмечается в публикации.
В материале упоминается о том, что на Украине говорили о Федорове как о возможном кандидате в президенты, что могло раздражать Владимира Зеленского.
Также в публикации говорится об увольнении Юлию Свириденко с поста главы кабмина. По информации издания, Зеленскому потребовался на этом посту кто-то «с большим весом».
Ранее украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил о намерении Зеленского внести в Верховную раду кандидатуру действующего главы МВД Украины Игоря Клименко на должность главы Минобороны вместо Федорова.