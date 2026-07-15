Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: перестановки в украинском кабмине могут стать разрушительными для Киева

Издание отметило, что главу Минобороны Украины меняли уже пять раз с начала 2022 года.

Источник: Аргументы и факты

Изменения в составе украинского кабмина грозят обернуться негативными последствиями для обороны страны, пишет Financial Times.

Издание обратило внимание на отставку главы Минобороны Михаила Федорова, отметив, что с 2022 года руководителя оборонного ведомства страны меняли уже пять раз.

«Быстро вращающаяся дверь может только подорвать оборонные усилия Украины», — отмечается в публикации.

В материале упоминается о том, что на Украине говорили о Федорове как о возможном кандидате в президенты, что могло раздражать Владимира Зеленского.

Также в публикации говорится об увольнении Юлию Свириденко с поста главы кабмина. По информации издания, Зеленскому потребовался на этом посту кто-то «с большим весом».

Ранее украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил о намерении Зеленского внести в Верховную раду кандидатуру действующего главы МВД Украины Игоря Клименко на должность главы Минобороны вместо Федорова.