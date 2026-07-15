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Вэнс: долгосрочный отказ Ирана от ядерного оружия станет ценным достижением для США

Американский вице-президент отметил, что «не может предсказывать будущее и не знает точно, каким будет развитие событий» в конфликте с Ираном, однако полагает, что США «находятся на правильном направлении».

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Отказ Ирана от обладания ядерным оружием в долгосрочной перспективе станет хорошим и ценным достижением для американской администрации и проводимой ей кампании. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Частью нашей политики в отношении Ирана является долгосрочное решение проблемы, — сказал он в подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана. — Если нам удастся создать такие условия, при которых Иран возьмет обязательства не только не обладать ядерным оружием сейчас, но и в долгосрочной перспективе не пытаться восстановить свои мощности, то думаю, это будет хорошо и ценно».

Вэнс признал, что «не может предсказывать будущее и не знает точно, каким будет развитие событий» в конфликте с Ираном, однако полагает, что США «находятся на правильном направлении». «Это все будет очень сумбурно, будет много остановок и возобновлений», — добавил он.

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