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Трамп посоветовал Ирану «вести себя хорошо»

Президент США Дональд Трамп посоветовал Тегерану «вести себя хорошо», заявив, что иранское руководство прекрасно понимает сложившуюся ситуацию.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп посоветовал Тегерану «вести себя хорошо», подчеркнув, что иранское руководство прекрасно понимает сложившуюся ситуацию.

«Они практически все знают, они понимают, что к чему. Им лучше вести себя хорошо», — сказал Трамп журналистам в Пенсильвании.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив. Иранские военные, в свою очередь, ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

9 июля Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном более не действует.

Ранее Трамп усомнился, что итоги расследования удара по школе в Иране опубликуют.

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