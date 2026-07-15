Трамп посоветовал Ирану «вести себя хорошо»

Президент США Дональд Трамп посоветовал Тегерану «вести себя хорошо», подчеркнув, что иранское руководство прекрасно понимает сложившуюся ситуацию.
«Они практически все знают, они понимают, что к чему. Им лучше вести себя хорошо», — сказал Трамп журналистам в Пенсильвании.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив. Иранские военные, в свою очередь, ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
9 июля Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном более не действует.
Ранее Трамп усомнился, что итоги расследования удара по школе в Иране опубликуют.