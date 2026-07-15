Трамп посоветовал Ирану «вести себя хорошо»

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив. Иранские военные, в свою очередь, ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.