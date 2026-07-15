ВЕНА, 15 июл — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты и вблизи них, а также на их сотрудников после удара ВСУ, в результате которого погиб главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев.