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МАГАТЭ призвало немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты

МАГАТЭ призвало немедленно прекратить атаки на ядерные объекты и их сотрудников.

Источник: © РИА Новости

ВЕНА, 15 июл — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты и вблизи них, а также на их сотрудников после удара ВСУ, в результате которого погиб главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев.

МАГАТЭ сообщило в среду, что Россия проинформировала его о гибели главного инженера ЗАЭС в результате удара БПЛА вблизи станции.

«МАГАТЭ призывает немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты или вблизи них, а также на их сотрудников», — приводит агентство заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Ранее в среду гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что днем в результате целенаправленного террористического акта киевского режима был убит главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев.

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