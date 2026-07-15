МАГАТЭ призвало немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты

МАГАТЭ сообщило в среду, что Россия проинформировала его о гибели главного инженера ЗАЭС в результате удара БПЛА вблизи станции.
«МАГАТЭ призывает немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты или вблизи них, а также на их сотрудников», — приводит агентство заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Ранее в среду гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что днем в результате целенаправленного террористического акта киевского режима был убит главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев.
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