В России завершился весенний призыв в армию

В Минобороны отметили, что срочников не направляли в пункты дислокации в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Их также не привлекали «к выполнению задач специальной военной операции». Чтобы обеспечить воинские перевозки, были отправлены 20 рейсов самолетов авиации ВС РФ, 140 рейсов гражданской авиации, 13 воинских эшелонов, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей.