Вучич сообщил, что не стал подписать антироссийскую декларацию в Киеве

Президент Сербии Александр Вучич посетил Киев, где принял участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа. Во время визита в украинскую столицу он заявил, что Белград поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, и пообещал помочь с восстановлением одного из городов. При этом итоговую декларацию саммита, содержащую осуждение РФ и призывы к ужесточению санкций, он подписывать отказался. Что еще сказал Вучич в Киеве и как к его поездке отнеслись в России — в материале «Газеты.Ru».