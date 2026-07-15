Секретные цели Трампа: Вэнс раскрыл условия мира с Ираном

«Если нам удастся создать такие условия, при которых Иран обязался бы не только не иметь ядерного оружия сейчас, но и в долгосрочной перспективе не пытаться восстановить потенциал для его создания, то да, я считаю, что это было бы полезным результатом», — сообщил Джей Ди Вэнс. Он добавил, что на текущем этапе все усилия США сосредоточены именно на том, чтобы физически не допустить восстановления иранских ядерных объектов.