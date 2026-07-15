Секретные цели Трампа: Вэнс раскрыл условия мира с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире подкаста Джо Рогана раскрыл главные цели американской военной операции против Ирана и выразил готовность Белого дома пойти на переговоры с Тегераном. Он подчеркнул, что Вашингтон стремится заставить Исламскую Республику полностью отказаться от создания ядерного оружия в долгосрочной перспективе.
«Если нам удастся создать такие условия, при которых Иран обязался бы не только не иметь ядерного оружия сейчас, но и в долгосрочной перспективе не пытаться восстановить потенциал для его создания, то да, я считаю, что это было бы полезным результатом», — сообщил Джей Ди Вэнс. Он добавил, что на текущем этапе все усилия США сосредоточены именно на том, чтобы физически не допустить восстановления иранских ядерных объектов.
«Я не знаю, к чему именно все это приведет, но, по сути, считаю, что мы движемся в правильном направлении. Просто этот процесс будет очень непростым, с множеством пауз и возобновлений», — пояснил вице-президент. При этом Вэнс выразил несогласие с распространенным мнением, что с иранским руководством в принципе невозможно вести конструктивный диалог. Он подчеркнул, что Белый дом оставляет открытыми дипломатические каналы, несмотря на продолжающиеся военные удары.
Вице-президент уклонился от ответа на вопрос о том, как бы он сам действовал в текущей кризисной ситуации с Тегераном. Он сослался на недавние публичные слова президента США Дональда Трампа, который отмечал, что его заместитель относится к масштабной войне против Ирана «с меньшим энтузиазмом», чем другие члены администрации. «Моя задача — дать президенту Соединенных Штатов лучший совет, какой только могу. Думаю, он уже немного рассказал о том, каким был этот совет», — резюмировал Вэнс, дав понять, что выступает сторонником более сдержанной и прагматичной линии Белого дома.