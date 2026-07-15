Президент США сообщил о планах ускорить выпуск вооружений

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиться существенного сокращения сроков производства и поставки вооружений, включая зенитные комплексы Patriot и крылатые ракеты Tomahawk. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox Business.
По словам американского лидера, нынешние сроки ожидания, которые могут составлять от года до двух лет, необходимо сократить до одной недели или даже меньшего периода. Трамп выразил уверенность, что реализовать такие изменения удастся уже в ближайшее время.
Ранее газета The New York Times сообщала, что во время конфликта с Ираном Соединенные Штаты значительно израсходовали запасы высокоточного вооружения. По данным издания, были практически исчерпаны запасы малозаметных крылатых ракет, использован объем ракет Tomahawk, сопоставимый с десятилетним производством, а также двухлетний объем выпуска ракет для комплексов Patriot.
В свою очередь, в опубликованном в конце апреля аналитическом докладе отмечалось, что США могут столкнуться с дефицитом высокоточных ракет в случае крупных вооруженных конфликтов. Авторы исследования указали, что восстановление запасов после их расходования в ходе конфликта с Ираном может занять несколько лет.
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