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Трамп: США решат, возможны ли договоренности с Ираном

Американский президент отметил, что Тегеран сильно хочет договориться.

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация решит, есть ли перспективы достижения новых договоренностей с Тегераном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в штате Пенсильвания на конференции, посвященной инновациям в оборонной отрасли.

«Они (власти Ирана — прим. ТАСС) так сильно хотят договориться. Им не нравится то, что мы делаем», — отметил американский лидер, говоря о нанесении США ударов по исламской республике. «Мы узнаем, договоримся ли мы с ними или просто покончим с этим», — добавил Трамп.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Затем в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил 13 июля, что Тегеран ни разу не нарушил подписанный с США меморандум, а вся ответственность за его неисполнение лежит на Вашингтоне.

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