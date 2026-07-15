Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс: вопрос судоходства в Ормузском проливе не решить лишь силовыми методами

Американский вице-президент подчеркнул, что необходимо «использовать все имеющиеся в наличии инструменты».

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что проблему судоходства в Ормузском проливе нельзя решить исключительно силовыми методами.

Вэнс подчеркнул, что необходимо «использовать все имеющиеся в наличии инструменты». «Вооруженные силы — это один инструмент, а дипломатия — другой. Я разочарован американцами и людьми в других странах, которые говорят: “Вы не можете вести переговоры с иранцами”. А что вы предлагаете — чтобы люди перестали стрелять по судам в Ормузском проливе?» — сказал Вэнс в подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана.

«По ним можно наносить удары, можно уничтожать их радары, сбивать некоторые беспилотники и ракеты. Но наносить удары по судам слишком просто, поэтому нужно действительно выражать готовность к диалогу и пытаться решить проблему», — заявил вице-президент США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше