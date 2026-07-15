Вэнс: вопрос судоходства в Ормузском проливе не решить лишь силовыми методами

Вэнс подчеркнул, что необходимо «использовать все имеющиеся в наличии инструменты». «Вооруженные силы — это один инструмент, а дипломатия — другой. Я разочарован американцами и людьми в других странах, которые говорят: “Вы не можете вести переговоры с иранцами”. А что вы предлагаете — чтобы люди перестали стрелять по судам в Ормузском проливе?» — сказал Вэнс в подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана.