Вэнс: вопрос судоходства в Ормузском проливе не решить лишь силовыми методами

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что проблему судоходства в Ормузском проливе нельзя решить исключительно силовыми методами.
Вэнс подчеркнул, что необходимо «использовать все имеющиеся в наличии инструменты». «Вооруженные силы — это один инструмент, а дипломатия — другой. Я разочарован американцами и людьми в других странах, которые говорят: “Вы не можете вести переговоры с иранцами”. А что вы предлагаете — чтобы люди перестали стрелять по судам в Ормузском проливе?» — сказал Вэнс в подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана.
«По ним можно наносить удары, можно уничтожать их радары, сбивать некоторые беспилотники и ракеты. Но наносить удары по судам слишком просто, поэтому нужно действительно выражать готовность к диалогу и пытаться решить проблему», — заявил вице-президент США.