В США заявили о старте второй волны ударов по Ирану

Вооруженные силы США нанесли вторую за день серию ударов по Ирану. Об этом говорится в сообщении Центрального командования американской армии (CENTCOM).
«В 15:00 по времени восточного побережья США (22:00 мск, — прим. ред.) ВС США приступили ко второй волне ударов против Ирана», — отмечается в публикации военного ведомства в соцсетях.
Согласно заявлению военных, целями атаки стали иранские военные объекты и средства, которые применяются для создания препятствий гражданскому судоходству в Ормузском проливе.
Ранее в Соединенных Штатах сообщили о старте новой волны ударов по Ирану.