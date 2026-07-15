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В США заявили о старте второй волны ударов по Ирану

В CENTCOM сообщили о начале второй волны атак ВС США против Ирана: утверждается, что удары направлены на объекты, представляющие угрозу для свободного прохождения судов через пролив.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы США нанесли вторую за день серию ударов по Ирану. Об этом говорится в сообщении Центрального командования американской армии (CENTCOM).

«В 15:00 по времени восточного побережья США (22:00 мск, — прим. ред.) ВС США приступили ко второй волне ударов против Ирана», — отмечается в публикации военного ведомства в соцсетях.

Согласно заявлению военных, целями атаки стали иранские военные объекты и средства, которые применяются для создания препятствий гражданскому судоходству в Ормузском проливе.

Ранее в Соединенных Штатах сообщили о старте новой волны ударов по Ирану.

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