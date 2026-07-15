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Продюсер объяснил продажу особняка Киркорова в Майами за 100 долларов

Дворцов объяснил продажу особняка Киркорова в Майами за $100 любовью к дочери.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов, комментируя РИА Новости продажу особняка народного артиста РФ Филиппа Киркорова в Майами за 100 долларов, объяснил это решение короля российской эстрады любовью к дочери.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Киркоров продал дочери свой особняк в Майами за 100 долларов — в 41 тысячу раз дешевле его реальной стоимости.

«Да, Филипп Бедросович продал свой особняк в Майами. Он безумно любит Аллу-Викторию и Мартина. Дочь он считает своей принцессой, для нее он делает все и даже больше», — сказал собеседник агентства.

По словам продюсера, Киркоров максимально оберегает своих детей от всевозможных проблем.

«Он большой молодец и отличный отец», — заключил Дворцов.

У Киркорова двое детей. Его дочери Алле-Виктории этой осенью исполнится 15 лет, а сын Мартин в июне отметил свой 14-й день рождения.

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