Продюсер объяснил продажу особняка Киркорова в Майами за 100 долларов

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов, комментируя РИА Новости продажу особняка народного артиста РФ Филиппа Киркорова в Майами за 100 долларов, объяснил это решение короля российской эстрады любовью к дочери.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Киркоров продал дочери свой особняк в Майами за 100 долларов — в 41 тысячу раз дешевле его реальной стоимости.
«Да, Филипп Бедросович продал свой особняк в Майами. Он безумно любит Аллу-Викторию и Мартина. Дочь он считает своей принцессой, для нее он делает все и даже больше», — сказал собеседник агентства.
По словам продюсера, Киркоров максимально оберегает своих детей от всевозможных проблем.
«Он большой молодец и отличный отец», — заключил Дворцов.
У Киркорова двое детей. Его дочери Алле-Виктории этой осенью исполнится 15 лет, а сын Мартин в июне отметил свой 14-й день рождения.