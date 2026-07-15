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Россия сообщила МАГАТЭ о гибели главного инженера ЗАЭС

МАГАТЭ: Россия проинформировала агентство о гибели главного инженера ЗАЭС.

ВЕНА, 15 июл — РИА Новости. Россия проинформировала Международное агентство по атомной энергии о гибели главного инженера ЗАЭС в среду в результате удара БПЛА вблизи станции, сообщает МАГАТЭ.

«Российская Федерация проинформировала МАГАТЭ о том, что сегодня в результате удара беспилотника недалеко от станции погиб главный инженер ЗАЭС», — говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.

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