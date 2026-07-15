Россия сообщила МАГАТЭ о гибели главного инженера ЗАЭС

«Российская Федерация проинформировала МАГАТЭ о том, что сегодня в результате удара беспилотника недалеко от станции погиб главный инженер ЗАЭС», — говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.
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Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.Читать дальше