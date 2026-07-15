Гросси осудил удар ВСУ, унесший жизнь главного инженера ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил удар ВСУ, в ходе которого был убит главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев.
Как говорится в публикации МАГАТЭ в соцсети X*, агентство получило от России информацию о том, что главный инженер Запорожской АЭС погиб в результате удара беспилотника вблизи станции. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси осудил этот инцидент.
«Недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство», — заявил он, добавив, что произошедшее создает серьезную угрозу ядерной безопасности.
Гросси также вновь призвал к немедленному прекращению любых атак на ядерные объекты и их персонал.
*Соцсеть X заблокирована на территории РФ.