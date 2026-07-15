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Мирошник назвал убийство главного инженера ЗАЭС преднамеренной провокацией

Мирошник назвал убийство главного инженера ЗАЭС Яковлева провокацией.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Произошедшее убийство главного инженера Запорожской АЭС является преднамеренной провокацией, у которой есть все признаки террористического акта, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев был убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима, заявил ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«То, что произошло (убийство главного инженера ЗАЭС — ред.), это однозначная провокация, преднамеренная провокация, у которой есть все признаки террористического акта. Я надеюсь, в дальнейшем это будет установлено российскими следственными органами», — сказал Мирошник.

Он отметил, что атаки на ЗАЭС направлены на организацию деструктивного и негативного влияния на управление крупным радиационным объектом.

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