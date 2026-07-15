Украинский неонацист пожаловался, что Киев стал дальше от «победы»

Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. Железняк сообщал, что назначение нового главы правительства запланировано на четверг. По его словам, премьером с наиболее высокой вероятностью станет глава «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий.