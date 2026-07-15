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В МИД выразили соболезнования в связи с гибелью главного инженера ЗАЭС

МИД выразил соболезнования в связи с гибелью главного инженера и водителя ЗАЭС.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ выразило соболезнования в связи с гибелью главного инженера и водителя Запорожской АЭС, соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнедипломатического ведомства.

По данным МИД РФ, в результате осуществленного ВСУ целенаправленного удара БПЛА по служебному автомобилю Запорожской АЭС трагически погибли главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев и водитель.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших», — сказано в заявлении.

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