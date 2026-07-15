FT: частая смена руководства на Украине может отразиться на обороноспособности Киева

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Частые кадровые перестановки в правительстве Украины могут привести к разрушительным последствиям для Киева. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).
По ее информации, Владимир Зеленский в начале недели уволил с поста премьер-министра Юлию Свириденко, которая занимала эту должность менее года. Издание утверждает, что, принимая решение о смене премьера, Зеленский якобы руководствовался тем, что стране нужен более «авторитетный» министр. На этот момент главным кандидатом на пост премьера называют главу компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого.
Газета отмечает, что Зеленский готовит несколько других кадровых перестановок, подчеркивая, что такая быстрая смена кадров в правительстве может существенно подорвать обороноспособность Киева.
Ранее стало известно, что Зеленский внесет в Верховную раду кандидатуру действующего главы МВД Украины Игоря Клименко на должность министра обороны. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщал, что Зеленский обвинил Михаила Федорова в провале реформы территориальных центров комплектования (аналог военкомата). В последнее время на Украине Федорова резко критиковали за отсутствие решения по проблеме с так называемой бусификацией и усилением принудительной мобилизации в стране.