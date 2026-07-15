FT: частая смена руководства на Украине может отразиться на обороноспособности Киева

По ее информации, Владимир Зеленский в начале недели уволил с поста премьер-министра Юлию Свириденко, которая занимала эту должность менее года. Издание утверждает, что, принимая решение о смене премьера, Зеленский якобы руководствовался тем, что стране нужен более «авторитетный» министр. На этот момент главным кандидатом на пост премьера называют главу компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого.