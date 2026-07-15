Киевские власти снесли памятник Михаилу Глинке в подконтрольном Запорожье

В заключении института говорится, что Глинка представляет собой один из самых узнаваемых символов русской культуры и «культурный маркер» русского мира. Авторы документа сочли чествование композитора на Украине недопустимым. По их мнению, это нивелирует различия между украинской и российской национальными идентичностями и внедряет представление об общей истории и культуре двух народов. Эксперты расценили это как угрозу для национальной безопасности Украины. В вину Глинке поставили оперу «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»), посвящённую борьбе русского народа против польских интервентов в начале XVII века. В институте посчитали, что это произведение отражает монархические убеждения композитора и его русский патриотизм.