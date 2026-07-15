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В Венесуэле увеличилось число жертв землетрясения

В Венесуэле число жертв землетрясения возросло до 4829 человек.

Источник: © РИА Новости

МЕХИКО, 15 июл — РИА Новости. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4829, во временных лагерях находятся более 20,8 тысячи человек, следует из официальной сводки правительства, опубликованной спикером Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом.

«Погибли 4 829 человек, пострадали 16 740, спасены 6 462», — говорится в документе, который Родригес разместил в Telegram-канале.

По сравнению с предыдущими данными число погибших увеличилось на 95 человек. Количество спасенных живыми остается неизменным.

Согласно обновленным данным, в 106 временных лагерях размещены 20 857 человек, без жилья остаются 17 907 человек. Помощь оказана 128 324 семьям, медицинскую помощь получили 34 872 человека, пострадавшим распределено 10 063 тонны продовольствия и более 24,23 миллиона литров воды.

После двойного землетрясения 24 июня в Венесуэле зарегистрировано 1284 афтершока. В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 30 989 сотрудников экстренных служб, 31 315 добровольцев и 2408 иностранных спасателей.

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