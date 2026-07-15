ТАСС: самолеты-заправщики США кружат в районе Персидского залива

«Порядка пяти транспортных самолетов-заправщиков США, вылетевшие с военных баз на территории региона, собрались над Персидским и Оманским заливами, где кружат на высоте порядка 6,5 км», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что для полетов самолеты используют коридоры, в том числе предназначенные для самолетов гражданской авиации.