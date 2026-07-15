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ТАСС: самолеты-заправщики США кружат в районе Персидского залива

Для полетов самолеты используют коридоры, в том числе предназначенные для гражданской авиации.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Транспортные самолеты-заправщики США кружат в районе Персидского и Оманского заливов на фоне возобновления ударов по Ирану. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

«Порядка пяти транспортных самолетов-заправщиков США, вылетевшие с военных баз на территории региона, собрались над Персидским и Оманским заливами, где кружат на высоте порядка 6,5 км», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что для полетов самолеты используют коридоры, в том числе предназначенные для самолетов гражданской авиации.

Около часа назад центральное командование ВС США заявило, что американские военные приступили к осуществлению второй за текущий день серии ударов по Ирану.

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