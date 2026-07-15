ТАСС: самолеты-заправщики США кружат в районе Персидского залива

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Транспортные самолеты-заправщики США кружат в районе Персидского и Оманского заливов на фоне возобновления ударов по Ирану. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.
«Порядка пяти транспортных самолетов-заправщиков США, вылетевшие с военных баз на территории региона, собрались над Персидским и Оманским заливами, где кружат на высоте порядка 6,5 км», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что для полетов самолеты используют коридоры, в том числе предназначенные для самолетов гражданской авиации.
Около часа назад центральное командование ВС США заявило, что американские военные приступили к осуществлению второй за текущий день серии ударов по Ирану.