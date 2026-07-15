Трамп склоняется к расширению военных действий в Иране, утверждает WSJ

Иран 12 июля объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Трамп, в свою очередь, объявил о введении «полной морской блокады» Ирана, которая, по его словам, затронет все суда, следующие в порты страны или из них, а также суда с любыми иранскими грузами.