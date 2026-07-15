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CBS News: в Пентагоне обсудили высадку тысяч американских военных на Кубе

В Пентагоне обсуждали возможность высадки тысяч американских военнослужащих на территории Кубы. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники.

В Пентагоне обсуждали возможность высадки тысяч американских военнослужащих на территории Кубы. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, американские военные планировщики уже несколько недель прорабатывают различные варианты действий против Кубы.

Один из рассматриваемых сценариев предусматривает проведение воздушно-десантной операции.

Источники CBS News, пожелавшие сохранить анонимность, сообщили, что к выполнению такой задачи может быть привлечена 101-я воздушно-десантная дивизия.

При этом собеседники телеканала подчеркнули, что обсуждение подобных сценариев не означает принятия президентом США Дональдом Трампом или Пентагоном решения о проведении операции.

Ранее Дональд Трамп заявил, что власти Соединённых Штатов могут провести в отношении Кубы операцию по сценарию Венесуэлы.

Кроме того, американский лидер заявлял, что Куба движется в направлении Соединённых Штатов.

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