CBS News: в Пентагоне обсудили высадку тысяч американских военных на Кубе

По данным телеканала, американские военные планировщики уже несколько недель прорабатывают различные варианты действий против Кубы.
Один из рассматриваемых сценариев предусматривает проведение воздушно-десантной операции.
Источники CBS News, пожелавшие сохранить анонимность, сообщили, что к выполнению такой задачи может быть привлечена 101-я воздушно-десантная дивизия.
При этом собеседники телеканала подчеркнули, что обсуждение подобных сценариев не означает принятия президентом США Дональдом Трампом или Пентагоном решения о проведении операции.
Ранее Дональд Трамп заявил, что власти Соединённых Штатов могут провести в отношении Кубы операцию по сценарию Венесуэлы.
Кроме того, американский лидер заявлял, что Куба движется в направлении Соединённых Штатов.