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Вэнс: Израиль не шантажирует Трампа

Американский вице-президент назвал информацию об этом неправдой.

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Утверждения о том, что Израиль каким-либо образом шантажирует американского президента Дональда Трампа, в том числе по вопросу Ирана, не соответствуют действительности. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Я слышал идею о том, что Дональда Трампа шантажировал Израиль. Это просто неправда. Я непосредственно присутствовал при принятии решений, — сказал Вэнс в подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана. — Для меня идея о том, что Трампа шантажируют, безумна. С Трампом такое не проходит».

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