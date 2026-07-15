Вэнс: Израиль не шантажирует Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Утверждения о том, что Израиль каким-либо образом шантажирует американского президента Дональда Трампа, в том числе по вопросу Ирана, не соответствуют действительности. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Я слышал идею о том, что Дональда Трампа шантажировал Израиль. Это просто неправда. Я непосредственно присутствовал при принятии решений, — сказал Вэнс в подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана. — Для меня идея о том, что Трампа шантажируют, безумна. С Трампом такое не проходит».
Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.Читать дальше