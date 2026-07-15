Вэнс: Израиль не шантажирует Трампа

«Я слышал идею о том, что Дональда Трампа шантажировал Израиль. Это просто неправда. Я непосредственно присутствовал при принятии решений, — сказал Вэнс в подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана. — Для меня идея о том, что Трампа шантажируют, безумна. С Трампом такое не проходит».