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МО: призывники не направлялись в зону СВО, Донбасс и Новороссию

Призывники весеннего периода отправок не направлялись в пункты дислокации подразделений ВС России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Призывники весеннего периода отправок не направлялись в пункты дислокации подразделений ВС России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В пункты дислокации подразделений Вооружённых сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что весенний призыв на военную службу в Вооружённые силы России завершён, в войска направлены 141 тыс. новобранцев.