Синицына: Плющенко находит индивидуальный подход к каждому спортсмену

Российская фигуристка Ксения Синицына рассказала о тренировках под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
«Евгений Викторович вовлечён в процесс. Он действительно находит индивидуальный подход к каждому спортсмену. Приходит, как и мы, к девяти утра на тренировки. Очень сильный человек, я на него равняюсь. Думаю — если ему не тяжело, то почему вообще мне должно?» — приводит её слова «Газета.Ru».
Она отметила, что в школе «Ангелы Плющенко» её максимально поддержали как Плющенко, так и Яна Рудковская.
«Мне было очень приятно, что в меня так верят, что мы делаем общее дело. Я давно не ощущала такой сплочённой атмосферы», — сказала фигуристка.
Синицина перешла в школу Плющенко в мае 2026 года. До этого она тренировалась в группе Светланы Пановой.
Ксения — бронзовый призёр чемпионата России, чемпионка юношеских Олимпийских игр.
Ранее Синицына высказалась о переходе в тренерский штаб Евгения Плющенко.