Синицына: Плющенко находит индивидуальный подход к каждому спортсмену

«Евгений Викторович вовлечён в процесс. Он действительно находит индивидуальный подход к каждому спортсмену. Приходит, как и мы, к девяти утра на тренировки. Очень сильный человек, я на него равняюсь. Думаю — если ему не тяжело, то почему вообще мне должно?» — приводит её слова «Газета.Ru».