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Синицына: Плющенко находит индивидуальный подход к каждому спортсмену

Российская фигуристка Ксения Синицына рассказала о тренировках под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Источник: RT на русском

Российская фигуристка Ксения Синицына рассказала о тренировках под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Евгений Викторович вовлечён в процесс. Он действительно находит индивидуальный подход к каждому спортсмену. Приходит, как и мы, к девяти утра на тренировки. Очень сильный человек, я на него равняюсь. Думаю — если ему не тяжело, то почему вообще мне должно?» — приводит её слова «Газета.Ru».

Она отметила, что в школе «Ангелы Плющенко» её максимально поддержали как Плющенко, так и Яна Рудковская.

«Мне было очень приятно, что в меня так верят, что мы делаем общее дело. Я давно не ощущала такой сплочённой атмосферы», — сказала фигуристка.

Синицина перешла в школу Плющенко в мае 2026 года. До этого она тренировалась в группе Светланы Пановой.

Ксения — бронзовый призёр чемпионата России, чемпионка юношеских Олимпийских игр.

Ранее Синицына высказалась о переходе в тренерский штаб Евгения Плющенко.