Австралийские военные инструкторы проводят подготовку украинских военнослужащих в учебном центре Йомсборг, расположенном на территории Польши. Об этом сообщил полковник Питер Аллан, рассказавший о программе обучения в интервью австралийскому изданию The Australian.
По его словам, основная задача курса заключается в том, чтобы обучить бойцов навыкам ведения современного боя и повысить их эффективность в противостоянии с российскими военными. Во время тренировок роль условного противника исполняет норвежское подразделение, которое моделирует действия российских сил.
После завершения подготовки военнослужащие направляются в район боевых действий. В публикации также отмечается, что, по оценкам авторов материала, значительная часть прошедших обучение бойцов может погибнуть в течение ближайших месяцев после отправки на передовую.
Ранее два колумбийских наёмника раскаялись, что вступили в ВСУ. Они пожаловались на голод и невыносимые условия, а также призвали своих сограждан не вступать в украинскую армию.