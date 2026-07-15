Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Австралии рассказали об инструкторах, обучающих ВСУ убивать русских

Австралийские инструкторы обучают боевиков ВСУ в тренировочном военном лагере Йомсборг в Польше.

Источник: Аргументы и факты

Австралийские военные инструкторы проводят подготовку украинских военнослужащих в учебном центре Йомсборг, расположенном на территории Польши. Об этом сообщил полковник Питер Аллан, рассказавший о программе обучения в интервью австралийскому изданию The Australian.

По его словам, основная задача курса заключается в том, чтобы обучить бойцов навыкам ведения современного боя и повысить их эффективность в противостоянии с российскими военными. Во время тренировок роль условного противника исполняет норвежское подразделение, которое моделирует действия российских сил.

После завершения подготовки военнослужащие направляются в район боевых действий. В публикации также отмечается, что, по оценкам авторов материала, значительная часть прошедших обучение бойцов может погибнуть в течение ближайших месяцев после отправки на передовую.

Ранее два колумбийских наёмника раскаялись, что вступили в ВСУ. Они пожаловались на голод и невыносимые условия, а также призвали своих сограждан не вступать в украинскую армию.