В Австралии рассказали об инструкторах, обучающих ВСУ убивать русских

По его словам, основная задача курса заключается в том, чтобы обучить бойцов навыкам ведения современного боя и повысить их эффективность в противостоянии с российскими военными. Во время тренировок роль условного противника исполняет норвежское подразделение, которое моделирует действия российских сил.