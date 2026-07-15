Фидан заявил, что надеется на возобновление переговоров по Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду, что его визиты в Москву и Киев будут способствовать возобновлению переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.
«Я надеюсь, что наши визиты в Москву и Киев приведут к позитивным результатам в наших усилиях», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам с Украиной на основе договорённостей, достигнутых в Стамбуле.
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Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.Читать дальше