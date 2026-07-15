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В МИД России выразили соболезнования в связи с гибелью сотрудников ЗАЭС

Министерство иностранных дел России выразило соболезнования в связи с гибелью главного инженера и водителя Запорожской АЭС.

Министерство иностранных дел России выразило соболезнования в связи с гибелью главного инженера и водителя Запорожской АЭС.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших», — сказано в заявлении.

Ранее Россия уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева в результате удара беспилотника вблизи станции.

Позднее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар Вооружённых сил Украины, в результате которого погиб Яковлев.

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