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Зеленский внес в Раду представление о назначении Корецкого премьером

Парламент рассмотрит его в ближайшее время в установленном порядке.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Верховная рада получила заявление Владимира Зеленского о назначении нынешнего главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого премьер-министром Украины. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

«Верховная Рада Украины получила заявление Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого премьер-министром Украины. Парламент рассмотрит его в ближайшее время в установленном порядке», — сообщил Стефанчук в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).