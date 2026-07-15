Зеленский внес в Раду представление о назначении Корецкого премьером

«Верховная Рада Украины получила заявление Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого премьер-министром Украины. Парламент рассмотрит его в ближайшее время в установленном порядке», — сообщил Стефанчук в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).