Англия установила рекорд чемпионатов мира по голам в рамках одного турнира

Сборная Англии установила рекорд чемпионатов мира по футболу по количеству голов в рамках одного розыгрыша турнира.
Об этом сообщает Squawka.
15 июля англичане играют в полуфинале ЧМ-2026 с Аргентиной. На 55-й минуте Энтони Гордон вывел свою команду вперёд.
Таким образом, Англия забила 14-й мяч на этом мундиале. Прежде ни одна сборная не забивала столько за один турнир.
Отметим, что по шесть голов за «трёх львов» забили Гарри Кейн и Джуд Беллингем. Ещё один мяч на счету Маркуса Рэшфорда.
Ранее сообщалось, что Кейн установил рекорд сборной Англии по количеству матчей среди полевых игроков.