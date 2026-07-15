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Англия установила рекорд чемпионатов мира по голам в рамках одного турнира

Сборная Англии установила рекорд чемпионатов мира по футболу по количеству голов в рамках одного розыгрыша турнира.

Сборная Англии установила рекорд чемпионатов мира по футболу по количеству голов в рамках одного розыгрыша турнира.

Об этом сообщает Squawka.

15 июля англичане играют в полуфинале ЧМ-2026 с Аргентиной. На 55-й минуте Энтони Гордон вывел свою команду вперёд.

Таким образом, Англия забила 14-й мяч на этом мундиале. Прежде ни одна сборная не забивала столько за один турнир.

Отметим, что по шесть голов за «трёх львов» забили Гарри Кейн и Джуд Беллингем. Ещё один мяч на счету Маркуса Рэшфорда.

Ранее сообщалось, что Кейн установил рекорд сборной Англии по количеству матчей среди полевых игроков.